◆大相撲▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）前相撲が行われ、天昇山（てんしょうやま・玉ノ井）が、武田（中村）を破って２勝目を挙げた。「うれしい。立ち合いも昨日よりもうまくいった」と振り返った。角界最長身の１９７センチを誇る天昇山は、来場所以降へ向けて「一歩一歩土俵になれることが一番。目の前の相手をしっかりと倒していきたい」と話した。