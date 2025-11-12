ロシア軍がウクライナ東部の要衝であるポクロウシクとクピャンスクに進撃する様子を撮影した動画が公開された。ロイター通信によると、ロシアの戦争ブロガーたちは11日（現地時間）、テレグラムなどを通じて、ロシア軍が霧に包まれた道路に沿ってポクロウシクへと疾走する場面を収めた動画を公開した。この動画には、兵士たちがオートバイなどに乗り、扉や窓のない車両の残骸が散乱する道路を走る様子が映っていた。一部の兵士は破