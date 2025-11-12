福井地所が、横浜市中区打越に新しい賃貸住宅「まる福はうす」を竣工しました。わずか25m2の限られた空間に、本格的なフィンランド式プライベートサウナやロフト、バイクスペースを融合。若い世代や感度の高い層に向け、『日常の中でととのう暮らし』を提案します。 福井地所 賃貸住宅「まる福はうす」 所在地：神奈川県横浜市中区打越想定賃料：月額16万円程度入居募集：2025年末から2026年明けにかけて開始予定&