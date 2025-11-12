パオ・アット・オフィスが、Excel／Access用バーコード作成ツール「Barcode.Office ver 6.0」を2025年11月12日にリリースしました。描画方式を全面刷新し、描画速度が約10倍に向上したほか、コンビニバーコードなどの読み取り精度も大幅に改善されています。プログラム開発者だけでなく、Excelを操作できるコンシューマ向けに低価格で提供されます。 パオ・アット・オフィス Excel／Access用バーコード作成ツール「Barcode.Of