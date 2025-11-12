株式会社アイシスが提供する採用管理ツール「らくるーと」「らくるーと」のタイアップ動画が、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」にて放映開始されました。2025年11月10日(月)から11月16日(日)までの7日間、都内11,500台のタクシー車両内モニターを通じて放映されます！ アイシス 採用管理ツール「らくるーと」タイアップ動画 放映期間：2025年11月10日(月)〜11月16日(日)放映媒体：移動時間の情報番組「HEADLIGHT」