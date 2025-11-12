平壌に到着したラオスのトンサワン外相（手前左）＝11日（共同）【北京、平壌共同】ラオスのトンサワン外相が11日、北朝鮮外務省の招請に応じて平壌を訪問した。ラオス外務省によると15日まで滞在し、崔善姫外相らと両国の関係強化について協議する。10月上旬にはラオスのトンルン国家主席が訪朝して金正恩朝鮮労働党総書記と会談しており、両首脳の合意に基づき連携を深める方針だ。