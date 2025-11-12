◆冬の初めは朝食ビュッフェでパワーチャージ！人気の焼きたてパン食べ放題やホテルのオムレツも1,000円台〜画像：TWELVEONTHEPARKBAR＆GRILL／sequenceMIYASHITAPARK寒さが増す冬の初めの朝は、おいしいビュッフェで1日のエネルギーチャージをしてみない？焼きたてパンやできたてオムレツ、体にやさしい和食メニューなど、朝の幸せが詰まったホテルビュッフェを編集部が厳選。渋谷・品川・池袋などで楽しめる、贅沢モーニング＆