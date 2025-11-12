◆東京のホテルで過ごすクリスマスディナー9選。コンラッドやマンダリンなど憧れホテルで忘れられない夜を画像：TwentyEight／コンラッド東京大切な人と過ごすクリスマス。一流ホテルのレストランで、特別なディナーはいかが？憧れブランドのラグジュアリーホテルや、今年開業の日本初上陸ホテル、東京の夜景が一望できるラウンジなど、東京のホテルで予約できるクリスマスディナーをご紹介。恋人や大切な人と、聖夜に忘れられない