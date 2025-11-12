マンダリン オリエンタルは、サン クレメンテ パレス ホテルの運営を受託し、「マンダリン オリエンタル ヴェネツィア」として2026年4月にリニューアルオープンする。敷地は面積約5万平方メートルのプライベートアイランド全体。客室はスイートを含む全136室を設け、内装はアルビオン・ノードが担当する。館内には、4か所のダイニング施設、複数のトリートメントルーム、フィンランド式サウナ、スチームバス、多機能シャワー、リラ