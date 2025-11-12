◆グランド ハイアット 東京「ストロベリー＆宇治抹茶 ニューイヤー アフタヌーンティー」。干支をモチーフにした「午もなか」などグランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、新年の訪れを祝う「ストロベリー＆宇治抹茶 ニューイヤー アフタヌーンティー」を開催。2026年の干支“午（うま）”をモチーフにした“もなか”をはじめ、いちご味のプチシューや宇治抹茶を堪能できるロールケーキなどが