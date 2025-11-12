警察によりますと、停めてあった車からカネを盗んだとして、11日に70代の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、村山市富並の無職の男（72）です。 男は先月31日の午前8時半ごろ、山形県東根市内の保育施設の駐車場に駐車していた車から、30代女性が所有する現金およそ7000円を盗んだものです。 通報を受けた警察が調べを進めたところ男の犯行と分かり、警察が11日の午後5時9分に村山署で男を逮捕しました。