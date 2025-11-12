名古屋グランパスは12日、長谷川健太監督が今シーズン限りで退任することを発表した。クラブ史上初の“日本人優勝指揮官”が、4年間の政権に幕を下ろす。1965年9月25日生まれの長谷川氏は現在60歳。これまでに、清水エスパルスやガンバ大阪、FC東京の監督を歴任した同氏は、2022シーズンより名古屋グランパスを率いていた。とりわけ印象深いのは、2023シーズンの前半戦と、2024シーズンのルヴァンカップ優勝だろう。前者は、後