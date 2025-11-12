イングランドサッカー協会（FA）が11日、イングランド代表メンバーの追加招集を発表した。FIFAワールドカップ26欧州予選で盤石の戦いを見せているイングランド代表は、ここまで18得点無失点での6連勝を記録し、すでに8大会連続17回目の本大会出場を決めている。今月の活動では13日にセルビア代表と、16日にはアルバニア代表との対戦を予定している。両試合に向けて7日に招集メンバー25名が発表されていたなか、FWアンソニー