「長谷川健太監督が、2025シーズン終了をもって契約満了となることが決まりましたのでお知らせいたします」11月12日、名古屋グランパスの公式Xが伝える。「共に闘った４年間、そして名古屋グランパスの歴史に５つ目の星をもたらしてくれたことに深い敬意と感謝をいたします」と続ける。 Jリーグでは清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京の監督を歴任し、2022年に名古屋の指揮官に就任。昨年にはルヴァンカップ制覇に導いた