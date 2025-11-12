11日午前、河北町の工場でエアコンの設置作業をしていた宮城県の男性が脚立から1.6メートルほど下の地面に転落し、意識不明の重体となっています。 警察によりますと、11日午前10時40分ごろ、河北町の工場でエアコンの設置作業をしていた宮城県大和町の設備工事業の男性（52）が、脚立から1.6メートルほど下の地面に転落しました。この事故で男性は、頭を骨折するなどの大けがをして意識不明の重体となっています。