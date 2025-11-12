イオンは11月10日、横浜国立大学と連携協定を締結した。同日、大学で締結式を実施し、イオン執行役副社長人事･生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌の渡邉廣之氏、横浜国立大学梅原出学長らが出席した。同協定により、省エネ、脱炭素、防災など社会課題解決に資する分野で相互に連携する。脱炭素社会の実現を目指し、同大学が推進する先進的研究成果の社会実装を目的として、植物工場･園芸施設を対象とした共同実証研究への参画