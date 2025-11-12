知床沖で遊覧船が沈没した事故で、2025年11月12日、運航会社の社長・桂田精一被告の初公判が始まりました。業務上過失致死の罪に問われているのは、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。起訴状によりますと、桂田被告は2022年4月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとされています。12日午前10時に釧路地裁で始まった初公判で、桂田被告は起訴内容について間違いがないか裁判長に