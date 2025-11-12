女性に多い骨粗鬆症だが、患者の4分の1は男性だ。大腿骨頸骨折をするとその後の死亡率が高まる。医師の谷本哲也さんは「若い人には関係のない話と思われがちですが、現代は骨を早く老けさせる完璧な条件が揃っている」という――。写真＝iStock.com／CreVis2※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CreVis2■働く男性の「骨」が危ない：見過ごされるリスク骨粗鬆症と聞けば、多くの人は高齢女性の病気だと考えるでしょう。しか