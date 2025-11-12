元AKB48でタレントの柏木由紀(34)が11日放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。印象的だった熱狂的なファンについて語った。AKBといえば、CDを1枚買うと付いてくる握手券。それを「1000枚まとめて」購入した自身のファンがいたという。「しかも高校生か大学生ぐらいの女の子で。多分、親に一生分の前借りみたいな感じで…うれしいというよりも心配というか胸が痛いというか」と振り返った