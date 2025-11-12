女優の大竹しのぶ（68）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優夫妻が自身の舞台を見に来てくれたことを明かし、集合ショットを披露した。大阪で上演中の舞台「リア王」に出演中の大竹は「窪塚洋介くんが観に来てくれました。美しい奥様の優香さんと一緒に」と書き出すと、自身と窪塚、妻で起業家の“PINKY”こと窪塚優香さん、共演女優の宮沢りえ、俳優の勝村政信、松田慎也らとの集合ショットをアップ。「勝村