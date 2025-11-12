西武・今井＝9月【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米大リーグの球団幹部らが集まるゼネラルマネジャー（GM）会議が11日、ネバダ州ラスベガスで始まり、プロ野球西武からポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す西武の今井達也にパドレスが獲得へ興味を示した。パドレスのプレラーGMは「今井の成長と進歩を見るのは楽しかった。年々良くなっている」と評価し「私たちは準備万全だ」と強調した。ヤクルトからメジャー入り