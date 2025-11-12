高市首相は参院予算委で、物価高対策を巡り、2025年度補正予算案で電気・ガス料金の補助を盛り込む方針を明らかにした。「電気・ガス料金を引き下げていく。ちょっと深掘りして、これまでよりも引き下げていく」と述べた。