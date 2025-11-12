◆ 2年連続受賞はMLB史上3・4人目現地時間11日、MLB機構が2025年シーズンの最優秀監督賞を発表。ナショナル・リーグはミルウォーキー・ブリュワーズのパット・マーフィー監督（66）、アメリカン・リーグはクリーブランド・ガーディアンズのスティーブン・ボート監督（41）が選出された。選手としてMLB経験のないマーフィー氏は2016年にベンチコーチとしてブリュワーズに加入。昨季から指揮を執り、就任1年目にして球団初の最優