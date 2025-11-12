Snow Man岩本照（32）が12日、都内で「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に登壇した。岩本は上下ブラックにまとめ、ゴールドのブローチやピアスをあしらった、全身約153万円相当の華やかなスタイルで登場した。同ブランドのジャパンアンバサダー就任後初のイベント。「アンバサダーに決まって、その日の夜に家族に『決まったよ』って話をしたら飛び跳ねて喜んでくれて。この姿を見て一番喜んでくれるのは家族かなと思い