本を載せて巡回する移動図書館。住民に近いサービスとして、依然人気がある＝2015年4月、岡山県瀬戸内市、同市立図書館提供戦後日本における公共図書館の振興は、民主主義と自由を実感したいという住民の切実な願いを出発点として展開された。石井桃子が自宅に開いた「かつら文庫」での子どもと本の関係を考察した『子どもの図書館』が１９６５年に岩波新書で刊行されると、多くの読者の共感を呼び、全国各地に「家庭文庫」が誕