『罪の棲家（すみか）』矢樹純著朝日文庫８８０円『真犯人はこの列車のなかにいる』ベンジャミン・スティーヴンソン著富永和子訳ハーパーＢＯＯＫＳ１４３０円『夢詣』雨宮酔著角川ホラー文庫９６８円◇日常の裂け目に落ちた主人公を描きつつ、予想を裏切る展開を次から次へと用意して読者を翻弄（ほんろう）するスリラー短編を得意とする矢樹純。（１）は親子関係など家庭を題材にした作品を中心に