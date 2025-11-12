日本国内での使用に限定したPlayStation 5(PS5)の新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が、2025年11月21日(金)に発売されます。通常のデジタル・エディションが税込7万2980円のところ、日本語専用版は税込5万5000円と格安価格になっています。日本国内向けにPS5®新モデル「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用」を希望小売価格55,000円（税込）で11月21日（金）発売！ - PlayStati