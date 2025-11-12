口下手な性格だと、合コンでは「日陰の存在」で終わってしまいがちです。でも、連絡先を交換したあとの「初LINE」で女性の気を引くことができれば、トークでのふがいなさを払拭できるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「合コン後の『初LINE』で好感度アップを狙う方法」をご紹介します。【１】「覚えてますか？一番地味だった男です！」と自虐的にアピールする「意外に楽しい人かも