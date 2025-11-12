「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）午前１０時からの開催を前に、参加選手３８選手が発表された。事前に参加予定だった前巨人マレク・フレプ外野手はけがのため不参加となった。前阪神・森木、前ソフトバンク・風間、前西武・渡部らドラフト１位選手、４０歳の前広島・松山らが現役続行を目指して、シート打撃を行う。参加選手は次の通り。【投手２８人】竹内龍臣、久保拓眞、谷岡楓太、山本