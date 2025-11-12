１０月のプロ野球ドラフト（新人選手選択）会議で、東北福祉大４年の桜井頼之介（よりのすけ）投手（２２）が中日の２位指名を受けた。大学日本代表にも選ばれた右腕は、兵庫県尼崎市出身。夢の扉をこじ開けた原動力は、大病と闘った母との絆だった。（竹村文之）６月、東京・神宮球場。全日本大学選手権の決勝でエースナンバーを背に力投する桜井投手を、母の麻衣子さん（５８）（尼崎市）は祈るような気持ちで見つめた。最後