歌手で俳優武田鉄矢（76）が12日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。92歳で死去したことが発表された俳優仲代達矢さんについて「遠い背中ですけど、追いかけたくなる役者さん。ついて行きたくなるんですよね」としのんだ。俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さん（本名元久＝もとひさ）は8日午前0時25分、肺炎のため、都内の病院で死去した。92歳。11日、主宰する無名塾が発表した。武田は「やっぱ