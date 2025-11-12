お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。台湾での自身の認知度について語った。番組はこの日、鈴木奈穂子アナウンサーが台湾を訪れる企画「世界はブラボーin台湾」を放送。鈴木アナが現地をロケ取材し、人気のグルメや先住民族の文化、共働き夫婦のリアルなどを伝えた。台湾好きとして出演した矢作は「台湾いいんですよ。もちろんご飯がおいしいのは皆さん知ってますけど」と