女性の下着などを撮影する目的で公共施設の女子トイレに侵入したとして、三重県職員の男が県の迷惑防止条例違反などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、三重県職員の岸江泰河容疑者（20）です。警察の調べによりますと、岸江容疑者は今月4日の午後3時過ぎ、津市内にある公共施設の女子トイレに侵入し、スマートフォンで20代の女性の下着などを撮影しようとした疑いが持たれています。警察の調べに対し、岸江容疑者は「逮捕事