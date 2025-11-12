物価高騰の影響などで生活が困窮しているひとり親家庭の支援につなげようとミエライスが11日、三重県津市の社会福祉協議会にパックごはんを寄付しました。ミエライスが2022年から行っている取り組みで、4回目となる今回は、11月発売の三重県産こしひかりのパックごはん1008個を寄付しました。贈呈式では、ミエライスの前川昌治社長から津市社会福祉協議会の石川博之会長に手渡され、受け取った石川会長は「1000食を超えるたくさん