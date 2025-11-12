ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！西日本新聞社の記者体験企画第2弾に参加した学生さんが記事を寄せてくれました。「企業探訪ログ」特別編の続編としてリポートをお届けします。一橋大学社会学部3年の内田耀大です。私たちの身の回りにはスポーツやアートなど多くのイベントがあふれていますね。そういった業界で働くことを志望している学生も少なくないでしょう。ただ、運営の現場はあまり知られていないと思いま