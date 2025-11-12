福岡県警城南署は12日、福岡市城南区樋井川7丁目6番付近で同日午前8時半ごろ、サルの出没情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。さらにその後、東油山1丁目10番付近、南片江1丁目30番付近でも同様の出没情報があったという。同市では4日にも早良区内でサルの目撃情報が複数カ所であった。