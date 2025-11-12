¡ãDormy Ladies Cup ºÇ½ªÆü¡Ê°ìÆü¶¥µ»¡Ë¡þ11Æü¡þ¾åÌî¸¶¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö(»³Íü¸©)¡þ6190¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£²­Æì¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡¦ÅçÂÞ¤Ò¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¾¡Íø¤ÎÌ£¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¡Ö63¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Î¥Ä¥¢¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¡È¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤­¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³2ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤«¤é²÷¿Ê·â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È