８日に肺炎のため９２歳で亡くなった、日本を代表する俳優・仲代達矢さんについて、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」では追悼特集。その中で、仲代さんが「最後のお友達」と言っていた女優がインタビューに応じた。仲代さんは今年の５月から６月にかけ、生前最後となった能登半島での舞台に立っていた。この舞台を見にいったのが俳優の黒谷友香。「（６月の公演では）これから本番だという、挑まれる眼差しといいますか、力強い