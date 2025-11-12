日本と韓国が国交を正常化して60年となる今年、かつて朝鮮通信使が使ったルートを自転車で辿るイベントがありました。きのう都内で行われたのは、日韓国交正常化60周年を記念したイベント「自転車新朝鮮通信使」です。両国の参加者は17日間かけてソウルから東京まで、日韓親善交流の象徴とされる朝鮮通信使ゆかりの場所を巡り、きのう都内のゴール地点に到着しました。参加者「最初は韓国の方とコミュニケーションもうまくいかなか