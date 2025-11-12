米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕し、ナ・リーグのＧＭがメディアに対応。ダルビッシュ有投手（３９）が２度目の右肘手術を受けて来季全休となり、先発補強が急務となっているパドレスのＡ.Ｊ.プレラーＧＭは、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手（２７）の争奪戦に、高らかに“参戦宣言”した。「先発投手は、明らかな我々の補強ポイントだ。