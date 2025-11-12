◇紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１２日、若手主体の秋季キャンプで今秋２度目の紅白戦を行う。６イニング制で打順１０番までの特別ルールで行う。入団前の異例の練習参加をしている育成ドラフト５位のオイシックス・知念大成外野手がデビューする。両チームのスタメンは以下の通り。【紅組】１（中）佐々木２（二）門脇３（指）大城４（三）リチャード５（右）岡田６（一）増田陸７（指）三塚８（左）萩