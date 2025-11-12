長嶋茂雄氏の専属広報を長く務めた小俣進さん（７４）は広島、巨人、ロッテ、日本ハムで現役時代を過ごしたサウスポーだ。入団３年目の１９７５年オフに巨人に交換トレードとなり長嶋監督が指揮するチームの一員となった。少年時代からあこがれていた人は、出合ってすぐに突拍子もない言動で小俣さんを驚かせた。そんな指揮官の配慮でつかんだプロ初勝利、心に染みた言葉とは。◇◇１１月末にトレードを通告された小俣