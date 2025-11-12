フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。“ちょびひげ”ショットを公開した。【写真】急にどうしたんだ〜ちょびヒゲ姿を公開した皆藤愛子皆藤はヒゲを生やしたおじさんの絵文字を投稿し、自身のソロショットを公開。白のワンピースを着飾り、なぜか黒のちょびひげを付けたユーモアあふれる一枚となっている。この投稿には「どうしたんだ〜？w」「どういう表情？」「カワイ過ぎて逮捕