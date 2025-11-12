国の登録を受けず株式への出資を募ったとして、会社役員の男ら3人が逮捕されました。全国の出資者からおよそ110億円を集めたとみられています。金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都港区の会社役員・佐藤由太容疑者（41）ら3人です。3人は2021年、国の登録を受けずに福岡県などの4人に対し、佐藤容疑者が経営する会社が発行する株式の取得を勧誘した疑いがもたれています。3人は「将来、証券取引所に上場する」などと