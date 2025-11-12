JR東日本が2025年12月から2026年2月までの冬期期間の、親子で楽しめる人気列車「POKÉMON with YOU トレイン」の運行スケジュールを公表しました。車内はピカチュウで埋め尽くされており、プレイルーム車両など子どもたちが笑顔になる仕掛けが満載。列車は岩手県・宮城県の一ノ関〜気仙沼、盛岡〜宮古、花巻〜釜石の3区間で運行。全車指定席のため、冬休みや週末の旅行計画は、運行日ときっぷの発売状況を早めに確認して立てる