「朝起きるのがつらい」「立ちくらみやめまいが頻繁に起こる」。このような症状に悩む思春期の子どもたちに多い疾患が「起立性調節障害」です。本記事では、園ペインクリニックの松本先生に、起立性調節障害の検査と治療について詳しくお話を伺いました。 監修医師：松本 園子（園ペインクリニック） 2005年、大学卒業後、医師免許を取得。順天堂大学の光畑裕正元教授に師事し、痛み治療の専門的な知識と技術を学ぶ。昭和大