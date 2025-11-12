ポリフェノールは多くの植物性食品に含まれており、食材によって含まれる種類や期待できる健康効果が異なります。ベリー類に豊富なアントシアニンや、緑茶に含まれるカテキンなど、日常的に摂取しやすい食材について詳しくご紹介します。それぞれの特徴を理解することで、目的に応じて食材を選び、効果的にポリフェノールを摂取できるようになります。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学