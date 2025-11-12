プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営するPR TIMESは、「プレスリリースの日」である10月28日に、プレスリリースの可能性拡大に貢献した企業と担当者を讃える「プレスリリースアワード2025」の受賞プレスリリースを発表しました。2024年8月1日から2025年7月31日に発信されたプレスリリース4,573件がエントリーし、プレスリリースアワード2025審査会により11件のプレスリリースが10部門の賞に決定しました。プレスリリー