紀ノ国屋は、クリスマススイーツバッグやミニバッグ、自家製クッキーなどの「クリスマススイーツ」を11月13日より数量限定で販売する。なお、オンラインでは11月11日20:00より販売開始した。クリスマススイーツコレクション2025「紀ノ国屋 クリスマススイーツバッグ」(グリーン・レッド各1,652円)は、クリスマス柄の巾着バッグ2種類に、「クリスマス島の塩クッキー(ツリー)」、「ミニジンジャーマンクッキー」、「いちごのスペシャ