◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（12日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）2度目の紅白戦実施となった巨人。阿部慎之助監督は「（前回のように）作戦を絡めていく」と宣言しています。先発は紅組が泉圭輔投手、白組が堀田賢慎投手です。特別ルールで打者は10人になっています。▽スタメン紅組（先攻）1 (中) 佐々木2 (二) 門脇3 (指) 大城4 (三) リチャード5 (右) 岡田6 (一) 増田陸7 (指) 三塚8 (左) 萩尾9 (捕) 山瀬10 (遊)